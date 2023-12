Haben die ITM Power-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Itm Power-Aktie liegt der RSI bei 45,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 52,28 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Itm Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -48,21 Prozent für Itm Power führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 5,33 Prozent hatte, liegt Itm Power mit einem Wert von 48,89 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Itm Power-Aktie bei 74,95 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 57,38 GBP liegt, was zu einer Differenz von -23,44 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -5,14 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Itm Power-Aktie 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Dadurch erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" aus institutioneller Sicht. Für den aktuellen Kurs von 57,38 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 300,84 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 230 GBP an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".