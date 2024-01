Haben die Hyundai Motor Co Pref-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hyundai Motor als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 76,96, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ist mit 48,34 als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Hyundai Motor weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die Dividende weist Hyundai Motor mit einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,05%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyundai Motor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 191621,5 KRW liegt. Der letzte Schlusskurs (187300 KRW) weicht um -2,26 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Hyundai Motor-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

