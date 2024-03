Haben die Hudson Pacific Properties-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 85,44 und ein Wert für den RSI25 von 71,58. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6,7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,08 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Hudson Pacific Properties Inc eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hudson Pacific Properties Inc verläuft bei 6,32 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,5 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,85 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,31 USD, was einer Differenz von -21,78 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet haben wir bei Hudson Pacific Properties Inc eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.