Haben die Hsbc Holdings Adr-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hsbc, die sich negativ ausgewirkt hat. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die auf eine tendenziell negative Stimmung hinweist. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Hsbc bei 65,97 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 46,22 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Hsbc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,78 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +13,99 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt Hsbc mit einer Überperformance von 34,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.