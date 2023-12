Haben die Housewares Retail-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Housewares Retail hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,52 Prozent verzeichnet, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit einer mittleren Rendite von -0,94 Prozent liegt Housewares Retail mit 15,58 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Housewares Retail derzeit bei 2,54 HKD liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,6 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -37,01 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Housewares Retail-Aktie mit einer Differenz von -21,18 Prozent weit darunter. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Housewares Retail-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Housewares Retail 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche (mit einem Durchschnittskgv von 40) unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.