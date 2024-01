Haben die Hongkong, Shanghai Hotels-Chefs damit gerechnet?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Hongkong & Shanghai Hotels ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 29,08 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 32,28, was einer Unterbewertung von 10 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,7 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,07 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,4 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 5,93 HKD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Hongkong & Shanghai Hotels in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Hongkong & Shanghai Hotels in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.