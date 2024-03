Haben die Home Depot-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Der Aktienkurs von Home Depot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" 24,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,85 Prozent, und Home Depot liegt aktuell 17,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,11 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 33,86 Punkten.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Home Depot insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 4 als "Gut" und 3 als "Neutral" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -7,69 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

