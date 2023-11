Haben die Hesteel-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

Fundamental: Hesteel hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,91, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Hesteel beträgt derzeit 1,88 %, nur etwas niedriger als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 1,89 %. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Hesteel liegt der RSI7 derzeit bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 beträgt 47,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Hesteel-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hesteel-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 2,32 CNH im Vergleich zum letzten Schlusskurs (2,2 CNH) einen Unterschied von -5,17 Prozent aufweist. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 2,23 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hesteel-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.