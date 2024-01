Haben die Henry Schein-Chefs damit gerechnet?

Die Henry Schein-Aktie wird derzeit mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 75,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 74,73 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,91 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,2 USD, was einer Abweichung von +6,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen und positiven Diskussionen über das Unternehmen Henry Schein. Die statistischen Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Henry Schein als unterbewertet, da das KGV mit 16,3 insgesamt 84 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister".

Im Branchenvergleich erzielte Henry Schein in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,21 Prozent, was eine Underperformance von -41,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 25,32 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.