Haben die Henan Huaying Agricultural Development-Chefs damit gerechnet?

Bei Henan Huaying Agriculture Development hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Stimmung in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Analyse dient, tendierte weder besonders positiv noch negativ, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Henan Huaying Agriculture Development daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein negativer Trend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -7,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Henan Huaying Agriculture Development derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Diese große Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,97 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.