Haben die Hemostemix-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hemostemix-Aktie beträgt aktuell 57. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 54,17, was ebenfalls zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Hemostemix-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zum Thema Hemostemix deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hemostemix derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft bei 0,1 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht", basierend auf einer Abweichung von -18,75 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Hemostemix-Aktie vermehrt Beachtung erfährt. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.