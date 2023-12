Haben die Hargreaves Service-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Hargreaves Services zeigen in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hargreaves Services bei 428,67 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 440 GBP liegt, was einem Abstand von +2,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 433,04 GBP, was einem Abstand von +1,61 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Hargreaves Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,55 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Branchendurchschnitt um -15,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,17 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Hargreaves Services derzeit mit 2,22 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der niedrigeren Rendite im Vergleich zur Branche.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Hargreaves Services laut der Analyse als "neutral" bewertet wird, mit einer guten Performance im Vergleich zur Branche, aber einer niedrigeren Dividendenrendite.

Hargreaves Service kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hargreaves Service jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hargreaves Service-Analyse.

Hargreaves Service: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...