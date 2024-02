Haben die Hao Tian Construction Investment-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Hao Tian Construction Investment wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,76 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,93 HKD weicht somit um +22,37 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 1,08 HKD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,89 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hao Tian Construction Investment-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Hao Tian Construction Investment in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +303,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 301,84 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Hao Tian Construction Investment jedoch als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 94,11 insgesamt 107 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 45,54 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".