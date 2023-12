Haben die Hanzhou Jiebai-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Hangzhou Jiebai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 2,65 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hangzhou Jiebai im Branchenvergleich um +6,98 Prozent besser abgeschnitten hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Hangzhou Jiebai 2,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Hangzhou Jiebai bei 36,91. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Hangzhou Jiebai derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,3 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,76 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,51 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,35 CNH, was einer Abweichung von +5,58 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die aktuelle Situation der Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz bei Hangzhou Jiebai verzeichnet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.