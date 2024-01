Haben die Hangzhou Iron, Steel-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Hangzhou Iron & Steel-Aktie liegt aktuell bei 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 61,63 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurden überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild schneidet die Aktie von Hangzhou Iron & Steel gut ab, da sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung positiv bewertet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige gleitende Durchschnitt der Hangzhou Iron & Steel-Aktie positive Bewertungen erhalten. Auf Basis trendfolgender Indikatoren wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.