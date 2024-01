Haben die Hancock & Gore-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Hancock & Gore-RSI liegt bei 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,48, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Hancock & Gore bei 0,415 AUD liegt und damit aktuell +3,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +25,76 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Hancock & Gore veröffentlicht. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder überwiegend positiv noch negativ, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität bei Hancock & Gore wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, sodass auch für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral" resultiert.