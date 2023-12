Haben die Hamee-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität der letzten Zeit keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hamee-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt ebenfalls neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Mit einem Wert von 28,46 für den RSI7 und 57,45 für den RSI25 wird die Hamee-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt wird die Hamee-Aktie somit auf verschiedenen Ebenen als neutral eingestuft.

Hamee kaufen, halten oder verkaufen?

