Haben die Hamburger Hafen und Logistik-Chefs damit gerechnet?

Die Hamburger Hafen Und Logistik schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,49 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,07 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in den letzten Wochen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt negative Meinungen über Hamburger Hafen Und Logistik überwiegen, während in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hamburger Hafen Und Logistik mit 16,74 EUR inzwischen +0,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +17,97 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.