Haben die Haier Smart Home-Chefs darauf gepokert?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf Haier Smart Home zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch laut unserer Messung unverändert, weshalb eine neutrale Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haier Smart Home-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, basierend auf den letzten 7 Handelstagen. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs also eine gute Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Haier Smart Home in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurden 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Haier Smart Home in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,22 Prozent gezeigt, während die Branche im Durchschnitt um 5,63 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Haier Smart Home 23,28 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer schlechten Einstufung in dieser Kategorie.