Haben die Haba Laboratories-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Haba Laboratories-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2224 JPY einen Abstand von -5,25 Prozent zum GD200 (2347,13 JPY) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2240,66 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Haba Laboratories-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Haba Laboratories daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Haba Laboratories-Aktie beträgt 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,8, was bedeutet, dass Haba Laboratories hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Haba Laboratories-Aktie weder viel noch wenig Beachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Haba Laboratories-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.