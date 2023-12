Haben die HL Global-Chefs darauf gepokert?

Die Hl Global verzeichnet derzeit einen Kurs von 0,235 SGD, was einer Abweichung von -2,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Bewertung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -4 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 4,58 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 6,73 Prozent, wobei Hl Global aktuell 10,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hl Global keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch auf die Stärke der Diskussion erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hl Global neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.