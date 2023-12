Haben die GungHo Online Entertainment-Chefs darauf gepokert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Gungho Online Entertainment ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Gungho Online Entertainment derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 53,15 JPY, während der Kurs der Aktie (14,6 JPY) um -72,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Gungho Online Entertainment wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum entspricht ebenfalls einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv und ermöglicht eine "Gut"-Einstufung für Gungho Online Entertainment.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Gungho Online Entertainment gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.