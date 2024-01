Haben die Greenbank Capital-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Greenbank Capital wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie von Greenbank Capital wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs (0,04 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Greenbank Capital ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Greenbank Capital als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.