Haben die Graphite One-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Bei Graphite One liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 68,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Graphite One insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Graphite One in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,7 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,27 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -11,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Graphite One ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Graphite One beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Graphite One untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Graphite One in Bezug auf den RSI und die Branchenvergleiche schlechte Bewertungen erhält, während die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung als neutral eingestuft werden.