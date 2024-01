Haben die Goldcup Electric Apparatus-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Goldcup Electric Apparatus ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen überwogen an 11 Tagen, während an einem Tag negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldcup Electric Apparatus liegt bei 56,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,1 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,76 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,23 CNH liegt. Die Differenz zum GD200 beträgt +6,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 7,92 CNH, was zu einem Abstand von +3,91 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 4, was einer positiven Differenz von +3,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Goldcup Electric Apparatus eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.