Haben die Global Warming Solutions Inc-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Warming liegt bei 30,58 und zeigt somit eine neutrale Bewertung an, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Global Warming derzeit auf 2,48 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,25 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,27 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 2,11 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +6,64 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Global Warming somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Global Warming keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen wurde registriert, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Global Warming für diese Kategorie somit eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Global Warming wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu erkennen. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem ein Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Global Warming somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.