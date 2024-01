Haben die Get Nice-Chefs damit gerechnet?

Die Anleger-Stimmung bei Get Nice in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden keine klaren positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Get Nice-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,15) führen zu einer Gesamtbewertung des RSI als "neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier die Bewertung der Aktie als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage eine Abweichung von -2,67 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Get Nice-Aktie daher eine Bewertung als "neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse der Get Nice-Aktie.