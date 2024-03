Haben die Generation Bio Co-Chefs damit gerechnet?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Generation Bio verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Generation Bio-Aktie abgegeben, von denen 2 positiv und 1 neutral waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 304,53 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie auch in dieser Analyse mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Generation Bio als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage liegen im neutralen Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Generation Bio derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,14 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,09 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,2 USD, was einer positiven Bewertung entspricht.

Insgesamt erhält die Generation Bio-Aktie daher eine gute Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.