Haben die Gartner-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein häufig genutzter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI für Gartner bei 46,08, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,59, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Gartner.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Gartner eingestellt waren. In den letzten sieben Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen festzustellen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gartner daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Gartner weist mit einem KGV von 34,73 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 60,94 auf, was einer Unterbewertung um 43 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Zahlen wird Gartner als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Gartner ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich für Gartner daher eine positive Einschätzung basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.