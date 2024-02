Haben die Gaming AB-Chefs damit gerechnet?

Gaming Corps wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gaming Corps-Aktie liegt bei 80, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 51,18, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gaming Corps.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Gaming Corps ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Gaming Corps derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,93 SEK, während der Kurs der Aktie bei 1,545 SEK liegt, was einer Abweichung von -19,95 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 1,51 SEK, was einer Abweichung von +2,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".