Haben die Game-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "International Game Tech":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Game beträgt derzeit 52,62, was 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 49 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie. Aus diesem Grund erhält Game in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Game im Mittelpunkt der Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Game. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Game-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,87) wird Game auch hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Game.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Game in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,41 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,49 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,08 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,21 Prozent hatte, lag Game mit einer Überperformance von 10,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Game in dieser Kategorie.