Haben die GDI Integrated Facility Services-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen Gdi Integrated Facility Services waren in den letzten Tagen überwiegend von negativen Themen geprägt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gdi Integrated Facility Services liegt bei einem Wert von 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,8 eine Unterbewertung um etwa 7 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gdi Integrated Facility Services festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienperformance erzielte Gdi Integrated Facility Services in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,34 Prozent und dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors von 7,26 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.