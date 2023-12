Haben die Fuxing China-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuxing China diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Fuxing China im letzten Jahr eine Rendite von -41,27 Prozent erzielt, was 42,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -30,47 Prozent, und Fuxing China liegt aktuell 10,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität über Fuxing China war in den letzten Monaten durchschnittlich, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird Fuxing China daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Fuxing China als Neutral-Titel betrachtet. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) haben Werte von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.