Haben die Frmo-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Derzeit liegt der 7-Tage-RSI für Frmo bei 78,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI-Wert 75,89, was ebenfalls auf eine Überkaufung hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Frmo ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit positiven Themen rund um Frmo befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Frmo-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Frmo derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis verläuft der Kurs der Aktie unter dem Durchschnittskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.