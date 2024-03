Haben die Fresenius Medical Care-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care, ein Unternehmen im Gesundheitsdienstleister-Sektor, weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,88 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,34 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -4 Prozentpunkten im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie von Fresenius Medical Care in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fresenius Medical Care neutral diskutiert, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 39,56 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,11 EUR, was einem Unterschied von -8,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 36,67 EUR liegt mit einem Unterschied von -1,53 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor weist Fresenius Medical Care eine Rendite von 4,81 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,49 Prozent, wobei Fresenius Medical Care mit 15,3 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.