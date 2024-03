Haben die Freeport-McMoRan-Chefs darauf gepokert?

Bewertung von Analysten: Freeport-McMoRan hat in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten erhalten, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Freeport-McMoRan. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 42,83 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (40,36 USD) könnte die Aktie um 6,13 Prozent steigen, was eine positive Empfehlung darstellt.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24,1 und ist damit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 77. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Stimmung und Buzz: Die Stimmung für Freeport-McMoRan hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hinweist.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 25, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine stabile Entwicklung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Freeport-McMoRan daher eine positive Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.