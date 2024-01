Haben die Foshan Lighting, Electrical-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Foshan Electrical And Lighting hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 1,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,59 Prozent für Foshan Electrical And Lighting bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Foshan Electrical And Lighting 27,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Foshan Electrical And Lighting-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 5,96 CNH auf. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,65 CNH um +11,58 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 7,18 CNH für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen unter diesem Wert (-7,38 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Foshan Electrical And Lighting-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Foshan Electrical And Lighting besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren die positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Foshan Electrical And Lighting insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Foshan Electrical And Lighting liegt bei 39,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,59, wodurch auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.