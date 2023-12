Haben die Fortitude Gold-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Fortitude Gold-Aktie zeigt eine Abweichung von -5,72 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -0,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Fortitude Gold in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fortitude Gold-Aktie beläuft sich auf 67,48 und der RSI25 auf 49,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fortitude Gold ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Fortitude Gold-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des RSI und der Anleger-Stimmung.