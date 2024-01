Haben die Foran Mining-Chefs darauf gepokert?

Die Foran Mining hat in den letzten Tagen einen Kurs von 3,9 CAD verzeichnet, was sie um 4,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,17 Prozent, weshalb die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral" lautet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Foran Mining in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was weiterhin zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Einstufung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 4,75 CAD, was auf eine potenzielle Steigerung um 21,79 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,9 CAD) hindeutet. Die Empfehlung basierend darauf ist somit "Gut".

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 59,52 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 64,44 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Foran Mining insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.