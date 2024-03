Haben die Fluidra-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse von Fluidra über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate bieten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Fluidra in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Fluidra liegt bei 65,48, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" für Fluidra.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fluidra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (21,84 EUR) weicht somit um +14,05 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs (20,72 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,41 Prozent).

Die Anleger-Stimmung bei Fluidra in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und somit eine Bewertung als "Gut" für Fluidra.