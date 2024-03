Haben die First Northwest-Chefs darauf gepokert?

Die Aktienanalyse der First Northwest-Aktie zeigt gemischte Signale. Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 13,46 USD liegt und somit um +14,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (15,46 USD) abweicht. Allerdings ergibt sich beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (14,81 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 57,08, was einen Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,27 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen überwogen jedoch positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI der First Northwest liegt bei 77,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.