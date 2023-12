Haben die First Majestic Silver-Chefs damit gerechnet?

First Majestic Silver erhält von Anlegern und Analysten eine neutrale Bewertung. Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Kommunikation in den sozialen Medien weder positiv noch negativ war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Kaufsignale berechnet, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft. Die Analysten bewerten die Aktie ebenfalls als neutral, wobei das Kursziel bei 10,31 CAD liegt. Die fundamentale Analyse zeigt, dass First Majestic Silver überbewertet ist, basierend auf dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zur Branche. In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 8,66 CAD, während der aktuelle Kurs bei 7,55 CAD liegt. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der GD50 beträgt 7,53 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält First Majestic Silver eine Gesamtbewertung von neutral bis schlecht, basierend auf den verschiedenen Analysen.

