Haben die First Keystone-Chefs damit gerechnet?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung der Anleger gegenüber der First Keystone-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 7,16 Prozent auf, was 131,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft.

Der Aktienkurs von First Keystone verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,34 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -18,06 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von First Keystone nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV von 17,88 insgesamt 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in der fundamentalen Analyse.