Haben die Fiera Capital-Chefs darauf gepokert?

Die Fiera Capital-Aktie wird von Analysten insgesamt neutral bewertet. Von 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 1 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 6,57 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -14,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,65 CAD) fallen könnte und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In technischer Hinsicht wird die Fiera Capital-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,13 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 7,65 CAD lag, was einer positiven Abweichung von 24,8 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,37 CAD weist eine Abweichung von +20,09 Prozent auf, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Fiera Capital bei 13, was eine positive Differenz von +7,14 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet. Auch hier erhält das Unternehmen eine positive "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Fiera Capital von Analysten ein "Neutral"-Rating, während die technische Analyse und die Dividendenpolitik positiv bewertet werden. Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine positive Tendenz, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.