Haben die Fielmann-Chefs damit gerechnet?

Bei der Analyse einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Fielmann fällt die Diskussionsintensität im Netz eher gering aus, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt in den letzten Monaten kaum Veränderungen, wodurch die Gesamteinschätzung ebenfalls als "Schlecht" ausfällt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann aktuell bei 31 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse schneidet die Fielmann-Aktie jedoch besser ab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48,08 EUR, was einem Unterschied von +7,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 44,84 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fielmann also eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Empfehlung für die Fielmann-Aktie, was auf eine ausgewogene Auf- und Abwärtsbewegung hinweist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fielmann gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, von "Schlecht" in der fundamentalen Analyse bis hin zu "Gut" in der technischen Analyse. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Einschätzung der Aktie berücksichtigen.