Haben die Federal Home Loan Mortgage-Chefs damit gerechnet?

Die Federal Home Loan Mortgage weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine niedrige Dividende von 0 % auf. Dies bedeutet eine Differenz von 5,63 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In Bezug auf das Unternehmen Federal Home Loan Mortgage war das Anleger-Sentiment ebenfalls überwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Home Loan Mortgage-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,03) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Federal Home Loan Mortgage.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Federal Home Loan Mortgage bei 0,55 MXN liegt, während die Aktie selbst bei 0,82 MXN notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +49,09 % und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,69 MXN, was einer Distanz von +18,84 % entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.