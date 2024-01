Haben die Far East Smarter Energy-Chefs darauf gepokert?

Die Anleger haben in den sozialen Medien hauptsächlich positiv über Far East Smarter Energy gesprochen, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren negativ. Dies führte zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung. Die Optimierungsprogramme haben hauptsächlich schlechte Handelssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führte. Insgesamt erhielt Far East Smarter Energy ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Far East Smarter Energy-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem guten Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist der RSI neutral. Daher erhält das Unternehmen eine gute Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und dem "Industrie"-Sektor hat Far East Smarter Energy in den letzten 12 Monaten eine deutliche Underperformance gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Far East Smarter Energy-Aktie 0,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Distanz zum GD200 bei -12,48 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.