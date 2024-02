Haben die Fagerhult AB-Chefs darauf gepokert?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Fagerhult von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, was eine positive Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fagerhult-Aktie beträgt aktuell 68. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und weist einen Wert von 53,72 auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Fagerhult-Aktie ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,45 SEK mit dem aktuellen Kurs von 62,8 SEK eine Abweichung von +5,63 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine Abweichung von -3,86 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Aktie von Fagerhult zeigt dabei eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.