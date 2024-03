Haben die FTI Consulting-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Fti Consulting verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,94 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 46,54 Prozent, was einer Underperformance von -41,6 Prozent für Fti Consulting entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 44,51 Prozent, wobei Fti Consulting um 39,57 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Fti Consulting daher als unterdurchschnittlich eingestuft.

Die Diskussionen über Fti Consulting in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Unternehmens als "Schlecht" bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fti Consulting festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Fti Consulting daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Fti Consulting abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Fti Consulting vor, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt.