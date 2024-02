Haben die Exact Sciences-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Exact Sciences hat in den letzten Monaten eine schlechte Performance gezeigt. Die Dividendenrendite liegt 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unrentables Investment eingestuft. Insgesamt haben 14 Analysten die Aktie bewertet, wobei 10 Bewertungen als "Gut" und 4 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 81,69 USD, was ein Aufwärtspotential von 33,72 Prozent bedeutet. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch aufgrund der aktuellen Unternehmensnachrichten.

Auch aus technischer Sicht wird die Aktie schlecht bewertet. Der Schlusskurs liegt sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was auf eine schlechte charttechnische Entwicklung hinweist. Daher erhält Exact Sciences insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Chartanalyse.